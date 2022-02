CD&V vindt arbeidsdeal onvoldoende: "Eerste stap is er, maar er moet ook een stap 2 en 3 komen"

"Laat ons zeggen dat de arbeidsdeal voor ons een eerste stap is, een stap die nodig is. Maar er is veel meer nodig dan dat." Muylle geeft een voorbeeld. "Ik woon in Roeselare. Vandaag is er in Moeskroen 12 procent werkloosheid en men slaag er niet in om mensen van Moeskroen 15 kilometer verder naar ons te brengen."

Muylle dringt aan op actie bij minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). "Heel veel van die zaken kan minister Dermagne zelf doen, met een koninklijk besluit." Zo wil ze dat Dermagne werk maakt van een samenwerkingsplatform. "We zien dat we heel veel positieve feedback krijgen, maar als het concreet wordt, komen er heel weinig oplossingen."

De arbeidsdeal is voor Muylle een stap in de goede richting, maar ze zegt klaar en duidelijk dat er werk moet worden gemaakt van een echt activeringsbeleid, en beschouwt het aangekondigde pensioenplan van minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) als een onderdeel daarvan. "Die eerste stap is er, maar er moet voor ons ook een stap 2 en 3 komen."