Centrum Heule afgesloten nadat brokstukken van afgebrande kapel op straat zijn gewaaid

Deze voormiddag zijn er arduinen brokstukken van de boogconstructie in de topgevel van de afgebrande kapel naar beneden gevallen. Politie en brandweer sloten daarom de Mellestraat volledig af. Dat blijft zo tot de veiligheidsdiensten beslissen dat er geen gevaar meer is. Uit een eerste onderzoek van de brandweer blijkt dat de algemene stabiliteit van de topgevel wel in orde is.

De kapel en de rechtervleugel van het klooster liepen op 20 april vorig jaar grote schade op bij een brand. De plannen voor de heropbouw werden onlangs voorgesteld.