Conclusie nieuw rapport: Nederland heeft in Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog structureel extreem geweld gebruikt

Sinds begin deze eeuw is er hernieuwde aandacht voor de rol van het Nederlandse leger in Indonesië. In het boek "De brandende kampongs van generaal Spoor" van onderzoeker Remy Limpach uit 2016 stond ook al dat het Nederlandse leger structureel buitensporig geweld had gebruikt. Zijn boek leidde ertoe dat de Nederlandse regering 4,1 miljoen euro beschikbaar stelde om de rol van Nederland in de oorlog in Indonesië te laten onderzoeken.



Twee jaar geleden heeft de Nederlandse koning Willem-Alexander nog zijn excuses aangeboden voor het Nederlandse geweld tijdens de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië. Of de Nederlandse regering aan het standpunt van "uitzonderlijke buitensporigheden" kan vasthouden zal na de officiële voorstelling van het rapport blijken. Premier Rutte zou vanmiddag al reageren op het rapport.