Crowdfunding voor operatie hond Charlie: “2.000 euro verzamelen en hij is gered”

Charlie, een Argentijnse dog van 7 jaar, moet een dure operatie ondergaan. “Hij is in Roemenië geboren, maar kwam via een reddingsprogramma voor straathonden in ons land terecht in de hoop op een mooi leven”, zegt verzorgster Joceline Mahieu. “Charlie werd enkele maanden geleden naar ons asiel gebracht door zijn toenmalig baasje. Hij is een schat van een hond en wordt hier vaak geknuffeld. Een van onze vrijwilligers ontdekte zo een bolletje bij zijn keel. Het bleek om een kwaadaardig gezwel op zijn schildklier te gaan, een zeldzame kanker bij honden. Gelukkig is de tumor perfect te verwijderen en heeft hij 95 procent kans op herstel. We hoorden het nieuws een paar dagen voor de komst van zijn adoptanten. Het jonge koppel wil de hond telkens brengen naar het gespecialiseerde ziekenhuis, maar hebben niet het geld voor de operatie.”