De stierkikker rukt nu ook op in Limburg, de provincie start met de bestrijding

De stierkikker rukt verder op in Limburg, dat blijkt uit onderzoek van het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) en Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO). Zij hebben het stierkikker-DNA gevonden in verschillende vijvers in de omgeving van het Kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Ham. De stierkikker is een agressieve uitheemse soort, die de inheemse natuur bedreigt. De provincie Limburg start een campagne om de kikkers te vangen.