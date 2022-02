BEKIJK - Prinses Delphine en koning Albert voor het eerst samen bij een officiële activiteit van het koningshuis 

Sinds 17 februari 1935 komt de koninklijke familie jaarlijks samen om de overleden leden van hun familie te herdenken. De eerste keer gebeurde dat dag op dag een jaar na het overlijden van koning Albert I, de koning-soldaat. Die jaarlijkse herdenking vindt plaats in Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken, omdat de leden van de koninklijke familie er in de crypte begraven liggen.

Door corona kon de koninklijke familie vorig jaar de plechtigheid niet gezamenlijk bijwonen; dat gebeurde toen in een beurtrol, per bubbel. Delphine nam toen ook al deel aan de activiteit, maar was niet tegelijk met haar vader aanwezig.

Nu het weer kan, kwam de koninklijke “kernfamilie”, zoals dat heet, vanochtend weer samen in de kerk om hun dode familieleden te herdenken.