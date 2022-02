Dikke Truiendag met dansende kleuters in Tongeren en extra speeltijd in Ham

Op deze Dikke Truiendag zetten veel scholen de verwarming enkele graden lager om aandacht te vragen voor het klimaat. In De Puzzel in Tongeren zullen de leerlingen zich warm houden door te dansen in de klas. In basisschool De Zevensprong in Ham maken ze er een dubbele actie van. De leerlingen die vandaag te voet, met de fiets of de bus naar school komen, kunnen extra speeltijd verdienen.