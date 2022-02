Dikketruiendag wordt foutetruiendag in Drogenbos

Bij ingenieursbedrijf Primetals doen ze heel bewust mee met Dikketruiendag. Preventieadviseur Nicolas Lentacker vindt dat bedrijven een maatschappelijke rol hebben: "We geven het goede voorbeeld, zelf zetten we in Drogenbos de verwarming vier graden lager. We moedigen iedereen, ook de thuiswerkers, aan om een 'foute' heel kleurrijke of zotte trui aan te trekken. We nemen dan selfies van onze warme gekke outfits en plaatsen die op ons intranet."

Beluister hier welke trui Nicolas Lentacker van Primetals in Drogenbos zelf gaat aantrekken.