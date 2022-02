Discotheek Red & Blue gaat dan toch al open om middernacht: "Er gaan sowieso veel mensen komen" 

Nourdin Ben Sellam, de zaakvoerder van discotheek Red & Blue in Antwerpen, bereidt zich alvast voor op een hoop enthousiaste feestvierders: "Ik ben heel tevreden dat we opnieuw kunnen opengaan. ik twijfel er niet aan dat er veel mensen gaan afkomen. Onze telefoon staat alvast roodgloeiend, want veel mensen weten nog altijd niet goed wat de regels juist zijn."

Dankzij het officiële groene licht in het Koninklijk Besluit moet de discotheek ales één nacht eerder klaar krijgen. "We zijn achter de schermen volop aan het werken, dus dat komt wel goed. Alles komt piekfijn in orde, zo kunnen we eindelijk weer van start gaan", besluit Nourdin.