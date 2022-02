Regeringspartij Groen houdt voet bij stuk over kernuitstap en "vraagt respect" voor afgesproken traject

"Ik snap de zenuwachtigheid bij de werkgevers, maar ik vraag van politici om het hoofd koel te houden en om uit te voeren wat er werd beslist amper anderhalve maand geleden. Dat is een stuk zekerheid die we ook moeten geven aan de werkgevers", reageert Wouter De Vriendt in "De Ochtend" op Radio 1.

Hij verwijst daarmee naar het - typisch Belgische compromis - dat eind december werd gesloten binnen de federale regering over de kernuitstap. Toen werd de kernuitstap in 2025 als "plan A" bevestigd, maar was er ook sprake van een "plan B": een verlenging van de kerncentrales om de bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid van onze energie te garanderen. Een definitieve beslissing zou moeten genomen worden op 18 maart.