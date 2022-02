Meer natuur op doktersvoorschrift? "Fysiek contact met natuur bevordert weerstand"

Het gebeurt niet veel dat de dokter "meer natuur" voorschrijft, maar het kan dus wel degelijk. In Canada bijvoorbeeld geven dokters dat advies steeds vaker. Als het van de UAntwerpen afhangt mogen dokters bij ons ook iets sneller denken aan de kracht van een moment in de natuur.

Professor Hans Keune van de Universiteit Antwerpen ziet alvast de voordelen in van meer tijd buiten in een natuurlijke omgeving: “Door corona hebben heel wat mensen de natuur herontdekt. We zien in de medische wereld dan ook duidelijk een positief effect op de gezondheid”, vertelt Keune in Start Je Dag op Radio 2 Antwerpen.