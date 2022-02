Vaccins, klimaat én veiligheid: genoeg gespreksstof voor Europese en Afrikaanse leiders op EU-Afrikatop

Daarom ging premier De Croo gisteren nog naar Parijs, om er op uitnodiging van president Emmanuel Macron, met een aantal Europese en Afrikaanse leiders te praten over de situatie in de Sahel, en Mali in het bijzonder.

Europese troepen proberen er al jaren te helpen in de strijd tegen jihadistische terreurgroepen. Maar na het overleg van gisteren is beslist om de militaire operaties er terug te trekken, omdat de relaties met de militaire junta er verslechterd zijn. Er wordt gesproken over een "gecoördineerde terugtrekking". Die zou tegen juni een feit moeten zijn.

Mali wordt, net als Burkina Faso, Soedan en Guinee, niet vertegenwoordigd op de top in Brussel vanwege de opschorting van hun lidmaatschap van de Afrikaanse Unie.