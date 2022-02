"De vingerknipper" opgepakt: voortvluchtige drugsbaas op Most Wanted-lijst gearresteerd in Zwitserland 

De voortvluchtige drugscrimineel Flor Bressers is opgepakt. De man uit Lommel stond bekend als "de vingerknipper" en werd gezocht in twee grote drugsonderzoeken. Sinds vorig jaar stond hij ook op de Belgische en Europese Most Wanted-lijst. Lang werd gedacht dat hij zich schuilhield in Zuid-Afrika, maar hij werd uiteindelijk gevat in Zwitserland.