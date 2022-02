"Het is een zware storm", blikt onze weerman Frank Deboosere vooruit naar het weer dat op ons afkomt. Het gaat om een tweelingstorm. Dudley hebben we gehad en nu volgt Eunice. "En misschien komt er nog een derde aan", zei Frank Deboosere in "Het journaal". Hij had het ook over de herkomst van deze opeenvolgende felle stormen.