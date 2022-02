Fresco's van striptekenaar Hergé worden beschermd in Brussel

De fresco's van Hergé zijn al lang bekend en erg populair tijdens de Open Monumentendagen in Brussel. Ze bevinden zich in een lokaal, op het gelijkvloers van het Sint-Bonifatiusinstituut dat later onderdak bood aan de scouts. Het zijn net die scouts waar Georges Rémy, alias Hergé, lid van was toen hij op 15-jarige leeftijd de muurschilderingen aanbracht.

Omdat de fresco's zo populair zijn, besloot staatssecretaris van Erfgoed Pascal Smet (Vooruit) ze ook te beschermen. "Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) heeft een plaatsbeschrijving en een oplijsting van de preventieve beschermingsmaatregelen van de muurschilderingen opgesteld. Die zijn bezorgd aan de eigenaar van het gebouw opdat die de bewaarmaatregelen kan nemen. Het KIK oordeelde ook dat de staat van de tekeningen relatief goed is. Er moeten enkel nog verstevigings- en bevestigingswerken worden gepland."