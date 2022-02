Genk legt zich neer bij vrijspraak parkerende priester: “Dit was een uitzonderlijke situatie”

In april van vorig jaar kreeg Gregorio Aiello, een Italiaanse priester in Genk, een parkeerboete. En dat was omdat hij langs de Dieplaan in Genk zijn auto zou geparkeerd hebben om een brief te posten. De stad heeft gisteren samengezeten met de vrederechter die uitleg over zijn vonnis van vorige maand kwam geven. Schepen van Mobiliteit Karel Kriekemans (CD&V): “Het dossier gaat vooral over de menselijkheid van het parkeren in Genk. Het gaat hier over een situatie waarbij de burger niet op de hoogte was dat hij zijn nummerplaat moest registreren voor het gratis uurtje. Vandaar dat de vrederechter dit heeft beschouwd als een uitzonderlijke situatie waar hij de retributie heeft geannuleerd.”