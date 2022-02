Gentse schaatsclub krijgt meer inschrijvingen door "Sandrine Tas-effect"

Tas doet 4 schaatsritten op de Olympische Spelen. Coone is tevreden met de voorlopige resultaten. "Je moet weten dat Sandrine wereldtop was in het skeeleren. Langeafstandsschaatsen is veel technischer, en ze is eigenlijk pas 3 jaar geleden begonnen met schaatsen. Voor deze Olympische Spelen was het al onverwachts dat ze zich heeft kunnen plaatsen. Eigenlijk werkt ze zich toe naar de spelen van over 4 jaar in Milaan, Italië. Dat ze nu al in Peking is, is fantastisch."