Gepeste Elias (16) uit Sint-Truiden getuigt 2 maanden na mediastorm: "Het gaat goed met me"

Nadat de felle (media)aandacht rond het verhaal van Elias en de filmpjes was gaan liggen, is Elias opnieuw naar school gegaan. "Ik was wel vrij bang. Het leek alsof iedereen op de speelplaats naar me keek. Ik was bang voor negatieve reacties, zoals klappen in mijn gezicht of leerlingen die "El Patron" naar me zouden roepen. Maar dat viel uiteindelijk mee", klinkt het. "Soms kibbelen we wel nog in de klas, en dan noemen ze me soms nog "El Patron" of zeggen ze dat ik zielig deed in het nieuws." De naam "El Patron" verwijst naar een filmpje (zie hierboven) waar een pester Elias op zijn knieën dwingt, hem een klap in het gezicht geeft en eist dat Elias "Sorry, El Patron" tegen hem zegt.