Vlaamse bossen kunnen tegen een (storm)stootje: wat kunnen we doen  om ze nog robuuster te maken?

Vlaanderen doet het op vlak van "menging" niet slecht, al bestaat er nog te veel monocultuur. "Het is beter dan 20 jaar geleden, maar we hebben nog een weg te gaan", schat Muys in. "Denk aan de populierenplantages en de dennenbossen in de Kempen. Maar daar zien we bijvoorbeeld al meer eiken en grove den in opduiken, wat een goede zaak is."

De Vlaamse bossen doen het best wel goed qua robuustheid tegen stormen, zeker als we het vergelijken met pakweg Wallonië en Groot-Brittannië. "De Waalse bossen zijn bijzonder onstabiel. Je vindt er veel fijnspar, maar die is gevoelig voor droogte, voor ziektes en voor stormen. Dan is Vlaanderen beter gewapend."