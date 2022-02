Klassieke muziek is hip, met duizenden volgers en streams op YouTube & Tiktok: "De mogelijkheden zijn eindeloos"

"Ik ben met YouTube begonnen om mezelf in de kijker te zetten en te promoten. Ik was net afgestudeerd en wilde naam maken in de muziekwereld. Dat is moeilijk, want jaarlijks studeren er enorm veel mensen af als professioneel muzikant. Dat het zo zou uitpakken en ik zo veel fans zou krijgen, had ik nu eerlijk gezegd ook niet verwacht."

Voor Lisitsa is het nu niet meer zo belangrijk om zichzelf in de aandacht te zetten, maar om mensen kennis te laten maken met muziek. "Ik vind het mijn plicht om mijn platform ook te gebruiken voor educatieve doeleinden. Ik breng mijn publiek in contact met nieuwe muziek. Er zijn ook talloze YouTubeaccounts te vinden waarop mensen video's maken om instrumenten te leren bespelen. Dat is nu toch geweldig?"