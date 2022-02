Horeca Westhoek opgelucht met terugkeer Britse toeristen: "Goed nieuws voor de streek"

Natasja Feliers van Arianne Hotel in Ieper, vult normaal de helft van haar kamers met Britse toeristen: "Het is een beetje dubbel voor mij persoonlijk ook. Ik ben getrouwd met een Brit, dus dat betekent dat we zonder zorgen opnieuw op familiebezoek kunnen gaan. Maar voor de streek is dat goed nieuws. De mensen komen hier niet zomaar de toerist uithangen, ze komen iemand bezoeken. Dus het is altijd een heel persoonlijke reden geweest waarom de Britten naar hier kwamen. We zijn blij dat we eindelijk na zoveel inspanningen met de hulp van overheidsinstanties zo ver gekomen zijn. "

Stefaan Vanderstraeten, de uitbater van Meningate School Hotels in Ieper, verwacht de eerste groepen eind april: "Het is nog heel pril op dit ogenblik, maar we hebben voor de eerste maal weer hoop dat we een doorstart kunnen maken. Wanneer de eerste Britse scholen komen, is nog koffiedik kijken, maar ik denk dat we in 2022 en 2023 de knaldrang zullen meemaken van de schoolreizen."