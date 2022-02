Steden bereiden zich voor op storm: parken gaan dicht, ondermeer in Ieper en Rumbeke

Het KMI waarschuwt voor felle rukwinden vrijdagnamiddag. Heel wat steden en gemeenten nemen nu al voorzorgen. West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé sluit alle provinciale domeinen vanaf vrijdagochtend 8 uur door de aangekondigde storm. Het Sterrebos in Rumbeke is vanavond om 16 uur dichtgegaan en ook de stad Ieper neemt voorzorgsmaatregelen. Burgemeester Emily Talpe (Open Ieper): "Parken, bossen en de vestingen zijn verboden voor het pubiek. We hebben ook contact opgenomen met de aannemer die de stellingen op de Lakenhallen op de Grote Markt heeft geplaatst. We vragen ook aan onze inwoners om niet met de fiets buiten te komen. Zoveel mogelijk binnen blijven lijkt ons het beste."