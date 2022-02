Maldegem viert carnaval met alles erop en eraan: "Met stoet én publiek"

In Maldegem hing het al een tijdje in de lucht dat er wel carnaval kon gevierd worden. Het was alleen nog onduidelijk hoe dat precies kon. Alleen de datum, 27 februari lag al vast. Dat was net de dag dat in Aalst Carnaval zou plaatsvinden. Maar daar mag vieren enkel op café. In Maldegem mag de stoet wél uitrijden en mag er bezoek komen. "We weten dat we tot 10.000 bezoekers kunnen ontvangen, maar we gaan dat doen volgens de regels van code oranje. Dat betekent dat bezoekers gecontroleerd worden op hun Covid Safe Ticket of herstelcertificaat. Een mondmasker moet je niet meer aan hebben, je kan dus gewoon feesten, lachen en plezier maken", zegt Kris Wille.