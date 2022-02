Internetwinkel Amazon bouwt eerste Belgische pakjescentrum in Antwerpen

In Antwerpen opent Amazon eind dit jaar zijn eerste eigen pakjesmagazijn in ons land. De internetwinkel gaat bouwen op de terreinen van de site Blue Gate, in het zuiden van de stad. De investering is goed voor 50 jobs.

Amazon zal in het bezorgcentrum bestellingen en pakjes verzamelen voor klanten in en rond de stad Antwerpen. De levering van de paketten wordt uitbesteed aan verschillende bezorgingsbedrijven.