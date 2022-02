Italiaanse politie arresteert 65 leden van grootste maffiabende ter wereld

De 'Ndrangheta is een beruchte maffiabende in Calabrië, een regio in het zuiden van Italië. Toch heeft de bende ook een sterke voet aan wal in de rest van Italië en zelfs tot ver in het buitenland. De 'Ndrangheta wordt als een van de machtigste criminele organisaties ter wereld beschouwd. Alle leden van de organisatie zijn met elkaar verbonden door een bloedband. Ze zijn met andere woorden met elkaar verwant of aangetrouwd.

De bende houdt zich hoofdzakelijk bezig met cocaïnehandel, waarbij grote hoeveelheden drugs via Spanje en Amsterdam worden ingevoerd. De bende is berucht voor de afpersing van verschillende Italiaanse ambtenaren en burgers.