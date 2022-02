Jan helpt padden al 27 jaar met oversteken: "We moeten de kleine diertjes in onze natuur koesteren"

Toen zijn zoon 27 jaar geleden hielp bij een paddenoverzet voor een project in zijn eerste jaar biologie aan de universiteit, raakte Jan Paesen betoverd door de amfibieën in zijn geboortestreek. “Ik ben opgegroeid in de Vallei van de Abeek en ben gek op de natuurpracht. Mensen zijn vaak onder de indruk van grote bedreigde diersoorten soorten zoals leeuwen of tijgers, maar padden, kikkers en salamanders zijn even indrukwekkend. Het is een genot om ze te bestuderen.”