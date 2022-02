Gemeentehuis Heuvelland krijgt eindelijk dubbel glas: "Je voelt de tocht door het gebouw"

De totale renovatie zal zo'n 800.000 euro kosten. Een eerste subsidiedossier, goed voor 175.000 euro, is goedgekeurd. Burgemeester Wieland De Meyer: "In mei verwachten we nog een 2de goedkeuring voor de andere helft van het gebouw. Het gaat om een investering van in totaal 800.000 euro. We zijn voor een stuk gesubsidieerd, maar het is nog een hele hap uit het budget van de gemeente." De gemeente hoopt dat de dubbele beglazing een besparing van 20 procent zal opbrengen. "We krijgen nu een energiefactuur van 10.000 per jaar. Naast een besparing, zal het voor het personeel zowel in de zomer als in de winter een stuk aangenamer werken zijn."