Kinderen kunnen naar een eigen sauna in Hoogstraten: "Geen 75 maar 50 graden"

“Ze kunnen bijvoorbeeld een gelaatsverzorging krijgen of ontspannen in de sauna. Die wordt natuurlijk niet op 75 graden gezet, want dat is veel te warm voor kinderen. De sauna staat op een aangename 50 graden en dat is ideaal voor zo’n eerste ervaring.”

Kinderen kunnen zowel samen met hun ouders als alleen naar het wellnesscentrum in Hoogstraten. “Als je zelf eens wilt ontspannen door bijvoorbeeld te shoppen, maar je kinderen lopen naast je dan is dat niet zo vanzelfsprekend. Daarom stellen wij ons ter beschikking. De kinderen kunnen hier terecht terwijl hun ouders ontspannen. We bieden ook aan om de kinderen terug te brengen naar de ouders, zodat ze zelf niet op de tijd moeten letten en helemaal kunnen ontspannen.”