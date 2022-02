Koppel kocht huis in Landen en vindt nu verborgen treinwagon

Kim Clabots en Tim Giraerts wisten niet wat er gebeurde toen ze tijdens de afbraakwerken van hun huis, plots een treinwagon ontdekten. Die bleek verborgen te zitten in de kelderverdieping van de woning die ze twee jaar geleden hadden gekocht in de Kapelstraat in Attenhoven. Zo vertelt Tim: "Afgelopen week begon ik aan de afbraak van de woning. “Ik was gestart in de slaapkamer van de vorige bewoonster. Na afbraak van de stenen kwam plots een frame tevoorschijn, waarvan ik niet meteen wist wat het was. Een oudere buurtbewoner, die passeerde, zei plots tegen me: "Ah, heb je de treinwagon gevonden?" Ik viel bijna achterover. Het triggerde me natuurlijk om hier meer over te weten en zo postte ik enkele foto’s van de wagon op Facebook.” En die foto's brachten meer informatie aan het licht.