Waarom olympische kunstschaatsers niet duizelig worden: "Topsporters trainen lichaam én geest"

Cullen bestudeert het vestibulaire systeem, of zoals ze het zelf omschrijft "het zesde zintuig". Het vestibulaire systeem is een ingewikkeld en uiterst verfijnd samenspel tussen het evenwichtsorgaan, de ogen en de hersenen. Het registreert als het ware het gevoel van beweging. Het geeft constant signalen door aan de hersenen over hoe we ons in de wereld voortbewegen.