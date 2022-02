Leger gaat Groot Schietveld in Noorderkempen omheinen

Op het Groot Schietveld in de Noorderkempen staan al jaren waarschuwingsborden op het terrein en er werden ook vlaggen geplaatst. Allemaal maatregelen om mensen te waarschuwen om het terrein niet te betreden. “De jongste tientallen jaren is er al heel wat munitie afgevuurd op het Groot Schietveld. De meeste van die munitie is ontploft, maar sommige niet en die restmunitie kan gevaarlijk zijn”, zegt Luitenant-kolonel, Patrick Mestdagh.