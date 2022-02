Lichtervelde start proefproject met haar eigen lokale munt : 100 inwoners krijgen elke maand 16 Klavers

100 willekeurige Lichterveldenaren krijgen elke maand 16 Klavers. 1 Klaver is 1 euro waard. De munt is nog niet zo bekend in de gemeente. Zo'n 10 lokale handelaars en verenigingen hebben zich erbij aangesloten. Inwoners kunnen zich ook registreren om mee te doen. “Aankopen kunnen bij de aangesloten handelaars of verenigingen met fysieke Klavermunten worden betaald. Of de mensen kunnen digitaal betalen via een speciaal ontwikkelde app.”, vertelt projectcoördinator Jonas Van Lancker.