Lier zet eigen fietskoeriers in voor pakjes van lokale handelaars: "Sneller en ecologischer dan via depot in Antwerpen"

In Lier kunnen winkeliers vanaf nu gebruik maken van eigen lokale bakfietskoeriers. Die bezorgen pakjes van lokale handelaars bij de mensen thuis. "Dat is veel sneller en ecologischer dan wanneer zo'n pakje via een groter postsorteercentrum of pakjesbedrijf in Antwerpen opnieuw in Lier terechtkomt", zegt Jeroen Roekens van Werkmmaat op Radio 2 Antwerpen. Die organisatie helpt mensen op de arbeidsmarkt die moeilijk aan een job geraken. Zij zullen op de Lierse bakfietsen rijden.

"Iedereen die iets in Lier of naar de randgemeenten wil verzenden, kan ons contacteren. Denk aan broodjeszaken die lunches willen leveren, of andere handelaars." Winkeliers moeten betalen voor de service. Het idee voor Lierse koeriers ontstond tijdens de coronacrisis. Toen was er al een proefproject met bakfietsen om de maaltijden van het sociaal restaurant rond te brengen.