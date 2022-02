Welpje van Limburgs wolvenpaar Noëlla en August duikt op in Duitsland

Het wolvenkoppel Noëlla en August kreeg in 2020 vijf welpen. En eentje daarvan is nu opgedoken in Duitsland. DNA-onderzoek toont aan dat het gaat om een van de twee mannetjesdieren die nog in leven waren. Van de nest werden de twee vrouwelijke welpen vrij snel doodgereden. Van een derde dier is er sinds april geen teken van leven meer.

Nu is er dus een spoor van een van de twee overblijvers. Dat ze wegtrekken is normaal, zegt onderzoeker Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. "Op een leeftijd van anderhalf tot twee jaar verlaten ze het gebied van hun ouders en gaan op zoek naar een eigen roedel. In welke richting ze trekken weten we uiteraard nooit".