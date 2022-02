Was de journalist te los of stijf? Te gedurfd of te saai? En is het wel verantwoord om een live uitleg te geven in Het Journaal terwijl je een auto bestuurt? Het houdt u hoe dan ook bezig want een vijfde van de klachten van vorig jaar gingen over keuzes in vorm en stijl. Het is moeilijk om daar heel rechtlijnig iets over te zeggen. Maar ik probeer het deze keer toch. Klik op de ondertitelde clip.