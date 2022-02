Magneetvisser vindt sleutelbos terug in Gentse wateren: "Dat meisje was zó gelukkig dat ik er zelf blij van werd"

Het kan bij iedereen gebeuren: er valt iets uit je zak recht het water in. Dat kan tijdens een toiletbezoek zijn, maar dat kan ook tijdens een wandeling of tijdens het joggen zijn. Het overkwam ook een Gentse jogger. De jonge vrouw verloor haar sleutelbos in het water aan de Visserijvaart. Ze had het ingenieuze idee om de magneetvissers van Gent te contacteren via hun Facebookpagina. Filip Degroote zag er de uitdaging in en met succes.