Frankrijk, Canada en Europese partners trekken troepen terug uit Mali: "Delen strategie en doelen niet meer" met junta

De Fransen en hun bondgenoten trekken zich nu terug, in de eerste plaats omdat de relatie tussen de Fransen en het militaire regime in Mali de laatste tijd erg verslechterd is, onder meer door de beslissing van de junta om de in februari geplande verkiezingen uit te stellen en langer aan de macht te blijven.

De militaire machthebbers zijn de Franse troepen ook liever kwijt dan rijk en werken nu samen met Russische privémilities, met name de omstreden Wagner Group. En dat is volgens verschillende Europese landen niet langer verenigbaar met hun missie. Ze beschuldigen de Wagner Group ervan geweld aan te wakkeren en de mensenrechten te schenden in Afrika.

"De politieke, operationele en wettelijke voorwaarden zijn niet meer vervuld om ons militaire engagement verder te zetten in de strijd tegen terrorisme in Mali", klinkt het in een gezamenlijke verklaring. Tijdens een persconferentie voegde de Franse president Emmanuel Macron eraan toe dat Frankrijk en de Europese partners "de strategie en doelen" van het militaire regime in Mali "niet meer delen". We kunnen dan ook niet langer militair betrokken blijven, aldus Macron.