Militair moet voor strafrechter verschijnen voor brand op Groot Schietveld na misgelopen schietoefening 

De raadkamer in Antwerpen heeft een schietinstructeur van het leger naar de correctionele rechtbank verwezen voor de brand op het Groot Schietveld. Die brand ontstond nadat militairen de foute munitie gebruikt hadden bij een oefening in een erg droge periode. De brand vernielde honderden hectares heidelandschap op grondgebeid Wuustwezel, Brecht en Brasschaat in april vorig jaar.

De eerste luitenant moet zich in de rechtbank verantwoorden voor onopzettelijke brandstichting laat het parket van Antwerpen weten. "De officier wordt verweten dat hij pas ingreep nadat een eerste reeks schietoefeningen was begonnen en er kleine brandjes waren ontstaan. Hij liet daarna de lichtspoorkogels uit de munitie verwijderen, maar dan was het kwaad al geschied", zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts aan Belga.