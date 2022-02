Minister Van der Straeten (Groen) laat zich niet onder druk zetten: "Energiedebat heeft geen nood aan show"

"De piekende prijzen vandaag zijn niet de schuld van de kernuitstap, maar wel de schuld van 20 jaar non-beleid en 20 jaar stilstand", zegt Van der Straeten. Ze wijst erop dat maar 4 procent van het gas in ons land uit Rusland komt en dat 20 procent van de kerncentrales in Frankrijk momenteel out zijn. "België in 2018 en Frankrijk vandaag kunnen maar leiden tot één vaststelling: dat we moeten werken aan een concrete vernieuwing van onze energie-infrastructuur." Aan die vernieuwing is de voorbije 20 jaar weinig of niets gedaan, aldus Van der Straeten.



"Het energiebeleid heeft echt geen nood aan show. Het is geen spelletje, maar een ernstige materie." Volgens haar is maar één conclusie mogelijk. "De regering zal op 18 maart beslissen dat ze 100 procent garantie geeft voor de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid. Niet op basis van een mening, niet op basis van een Facebook-advertentie en niet op basis van buikgevoel. Maar wel op basis van cijfers, rapporten en studies."