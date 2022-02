Werkgroep dekolonisatie stelt voor:  "Standbeeld Leopold II aan Troonplein in Brussel omsmelten of verwijderen"

"In het rapport staan ook andere voorstellen. Bijvoorbeeld, een documentatiecentrum van de kolonisatie oprichten of een memorial van de dekolonisatie of het invoeren van een dag ter ere van de kolonisatie. Het is een zeer rijk rapport geworden, zeer genuanceerd ook. Er wordt voorgesteld om straatnamen weg te nemen, bijvoorbeeld generaal Jacques, die ook in de kolonisatieperiode actief was en dat gaan we nu allemaal grondig bekijken", besluit Pascal Smet.