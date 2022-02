Minister Van Quickenborne trekt erkenning van Moslimexecutieve in: "Verhaal van gemiste kansen"

"Waarom doe ik dat? Omdat ik vanaf mijn eerste dag als minister vaststel dat die organisatie niet representatief is voor alle moslims in ons land. Ik heb hen twee keer in gebreke gesteld, in juli en oktober vorig jaar. Ze hadden de organisatie twee jaar geleden al moeten vernieuwen. En als je dan kijkt naar het voorstel van vernieuwing dat ze nu hebben gedaan, dan moet ik vaststellen dat het vol gemiste kansen zit, en dat het eigenlijk zelfs een stap achteruit is tegenover de huidige Executieve."