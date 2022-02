Na ogenschijnlijke dooi weer hoogspanning in Oekraïne: hoe moeten we deze escalatie interpreteren?

"Zoveel incidenten in Oost-Oekraïne zagen ze de laatste tijd niet meer, en het lijkt toch verdacht veel op het draaiboek dat de voorbije dagen was voorspeld, ook door de Amerikanen", zegt Tom Van de Weghe die voor VRT NWS in de Oekraïense hoofdstad Kiev is.

"Dat er geweld zou opflakkeren in de opstandige gebieden die door Moskou gesteund worden, dat Moskou zou spreken van een escalatie door Kiev en zou waarschuwen voor de gevolgen. Gevolgen die er kunnen op neerkomen dat Rusland de troepen inzet die het de voorbije weken heeft verzameld aan de grens met Oekraïne, onder het voorwendsel om de Russischsprekende bevolking in de gebieden ter hulp te schieten. Poetin sprak trouwens eerder deze week nog over een genocide die bezig is in dat gebied.