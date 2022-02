Carnaval in Ninove gaat dan toch door: met afgebakende feestzone, zonder stoet

In veel Vlaamse gemeenten wordt elk jaar reikhalzend uitgekeken naar het voorjaar. Niet alleen omdat je dan je zonnebril weer uit de kast mag halen, maar ook je carnavalskostuum. Al steekt het coronavirus daar een stokje voor: veel carnavalisten kunnen zich - al voor het derde jaar op rij - niet naar hartelust uitleven, want op veel plaatsen worden carnavalsstoeten en -feesten geannuleerd. In Aalst mogen carnavalisten bijvoorbeeld alleen in cafés vieren, en niet op openbaar domein. In Maldegem daarentegen, gaat de stoet wel gewoon door. En ook Ninove laat nu weten dat er zal gefeest worden in het eerste weekend van maart.