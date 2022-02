Antwerpse districten bezorgd over minder trams: "De bewoners van Linkeroever worden in de steek gelaten"

Ilse Van Dienderen, gemeenteraadslid voor Groen, wil weten wat het standpunt is van de het stadsbestuur. "Wanneer gaat de stad een advies bespreken in de gemeenteraad", vraagt ze in de infosessie, maar er komt niet meteen een antwoord. Haar collega Marij Preneel (Groen), districtsvoorzitter in Borgerhout, laat bij Radio 2 Antwerpen alvast weten dat Borgerhout een negatief advies zal geven. "Minister voor mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) heeft het eerste plan afgekeurd, we hopen dat ze ook dit plan zal verwerpen. We moeten deze veranderingen bevriezen tot er extra budget is, in de plaats van nu al lijnen te schrappen."