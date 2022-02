Opnieuw hoogspanning rond Oekraïne: "Zeer grote kans" dat Rusland binnenvalt, zegt VS-president Biden

Het Oekraïense leger en pro-Russische separatistische rebellen zijn al sinds 2014 verwikkeld in een burgeroorlog in Oost-Oekraïne, met name in de provincies Donetsk en Loegansk. Met de akkoorden van Minsk (in 2014 en 2015) kwam er een wapenstilstand in de regio, maar die werd de voorbije jaren al meermaals geschonden.

Maar normaal zijn er enkel 's nachts beschietingen. Nu is dat ook overdag zo en op verschillende plaatsen langs de frontlijn. De pro-Russische rebellen beschuldigen het regeringsleger van bombardementen op verschillende plaatsen. Het Oekraïense leger ontkent dat en zegt dan weer dat een raket van de rebellen een kleuterschool op Oekraïens grondgebied heeft geraakt. Dat wordt ook bevestigd door een lokale ngo.