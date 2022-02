Oude Markt Leuven klaar voor eerste nacht zonder sluitingsuur: "Een godsgeschenk" 

Vanaf middernacht gaan we over naar code oranje. Dat betekent onder andere geen sluitingsuur meer voor de horeca. En daar zijn ze op de Oude Markt in Leuven heel blij om. Na twee jaar hoeven de deuren niet meer dicht om middernacht. Voor Erik De Rop van vzw Oude Markt is het nieuws een grote opluchting: "Eindelijk kregen we het bericht. We zaten op hete kolen, maar op 18 februari, dat is dus vanaf middernacht, gaan we over naar code oranje. Een godsgeschenk."

Het nieuws komt vrij laat, waardoor de cafés en bars niet veel tijd hebben om zich klaar te maken voor vanavond. Daarom zijn ze afgelopen dagen al gestart met de voorbereidingen, ook al was het niet zeker dat het sluitinsuur zou vervallen. De Rop: "We zijn de voorbije dagen inderdaad al in actie geschoten. Zoals het personeel oproepen, dj's boeken, beveiligingsmensen voorzien. Dat was een risico. Want als we dat allemaal moeten annuleren, zou ons dat ook veel geld kosten. Maar kijk, we zijn blij dat we het toch hebben gedaan, en het sluitingsuur vervalt."