Feesten in Gentse Overpoort kan vanavond al (voor de versoepelingen): "Stad zal geen cafés ontruimen"

Donderdagnacht is traditioneel de uitgaansavond in het Gentse studentenleven. Sommige cafés in de Overpoortstraat willen dan ook vanavond al feesten, terwijl de versoepelingen eigenlijk pas ingaan in de nacht van vrijdag op zaterdag. "Het is genoeg geweest, wij gaan vanavond feesten zonder sluitingsuur", zegt café-uitbater Tim Joiris. Er wordt een massa volk verwacht omdat het tweede semester net gestart is en vele studenten terug in Gent zijn. De stad voorziet extra politiecontrole, maar zal geen cafés ontruimen na middernacht.