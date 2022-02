Parket onderzoekt incident in kinderdagverblijf: kind van 6 maanden in kritieke toestand

Het UZ Gent lichtte het Oost-Vlaamse parket vanmorgen in over een kind van zes maanden oud dat gisterenavond werd binnengebracht, na een oproep vanuit het bewuste kinderdagverblijf. "Gisterenmiddag werd het kindje overbracht via de diensten van de MUG, van het kinderdagverblijf naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat het kindje een ernstig hersentrauma had opgelopen", vertelt Annelies Verstraete van het parket. Het kindje verkeert in kritieke toestand.