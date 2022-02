Zingen voor je plant: een vloek of een zegen? Onderzoek wijst op impact van geluidshinder

Een team van Iraanse onderzoekers onder leiding van dr. Ghotbi-Ravandi heeft twee identieke planten afzonderlijk gemonitord. Daarbij focusten ze op twee soorten: afrikaantjes en vuursalie. De ene plant stond in een stil labo terwijl de andere via speakers blootgesteld werd aan verkeerslawaai van een autosnelweg in Teheran. Daaruit bleek dat de plant die in een lawaaierige omgeving stond, veel kleiner bleef dan de plant die in stilte kon groeien. Er waren ook minder blaadjes en bloemen. Het is al langer bekend dat geluidsoverlast indirect hinderlijk is voor de groei van planten, maar het was nog nooit eerder aangetoond dat er een direct gevolg is.