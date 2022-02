Politieman krijgt kassei tegen hoofd na wilde achtervolging in Lochristi, verdachte probeert tweede agent te wurgen

De politie kreeg woensdag rond 13.30 uur een melding binnen van een wagen die gevaarlijk en veel te snel aan het rijden was in Zaffelare, een deelgemeente van Lochristi. "Ter hoogte van de R4 in Mendonk bij Gent kreeg de politie de wagen in het vizier. Toen de bestuurder de politie opmerkte, vluchtte hij weg aan een hoge snelheid. De politie zette de achtervolging in", zegt het Oost-Vlaamse parket.